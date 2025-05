Ataques de Israel na Faixa de Gaza matam ao menos 59 pessoas; ofensivas devem se intensificar

A- A+

Novos ataques de Israel na Faixa de Gaza, incluindo um contra uma escola que abrigava centenas de palestinos deslocados, mataram pelo menos 59 pessoas, incluindo mulheres e crianças, informaram autoridades do Hospital Al-Aqsa nesta quarta-feira, 7.

A ofensiva ocorre dias após os israelenses aprovarem um plano para intensificar suas operações no enclave palestino, que incluiria a tomada de Gaza, a manutenção de territórios capturados, o deslocamento forçado de palestinos para o sul da região e a tomada do controle da distribuição de ajuda humanitária, juntamente com empresas de segurança privadas.

O exército israelense não comentou de imediato os ataques, mas Israel culpa o Hamas pelo número de mortos, já que opera a partir de infraestrutura civil, incluindo escolas.

