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Ataques de Israel no Líbano mataram mais de 1.200 desde o início da guerra
Segundo o balanço oficial, 49 pessoas morreram entre sábado e domingo, incluindo 10 socorristas e três jornalistas
Clérigo muçulmano em meio a bandeiras do Hezbollah, nos arredores de Beirute, durante o funeral de jornalistas mortos em ataque israelense no sul do Líbano - Foto: IBRAHIM AMRO / AFP
Os ataques israelenses no Líbano provocaram 1.238 mortes desde o início da guerra em 2 de março, incluindo 124 crianças, e deixaram mais de 3.500 feridos, informou neste domingo (29) o Ministério da Saúde.
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Segundo o balanço oficial, 49 pessoas morreram entre sábado e domingo, incluindo 10 socorristas e três jornalistas. Além disso, mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeios e pelas ordens de expulsão do Exército israelense.