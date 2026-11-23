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Tragédia Ataques de represália na Nigéria deixam mais de 60 mortos Forças de segurança e fontes locais anunciaram no domingo (22) um balanço de pelo menos 35 fulanis mortos

Os ataques de vingança do fim de semana contra os fulanis no centro da Nigéria, após uma incursão de grupos criminosos armados, deixaram mais de 60 mortos, informou nesta segunda-feira (23) uma associação de criadores de gado à AFP.

As forças de segurança e fontes locais anunciaram no domingo (22) um balanço de pelo menos 35 fulanis mortos.

Ações de represália são frequentes em regiões nas quais os grupos armados atacam vilarejos, sequestram moradores e roubam o gado.

Os grupos criminosos geralmente são compostos por fulanis que atacam vilarejos de agricultores de outras etnias, que por sua vez atacam os acampamentos de pastores fulanis.

No sábado (21), alguns bandidos atacaram Luman Ba'are, um povoado habitado pela etnia kambari, no estado de Níger (centro-oeste), durante a oração do amanhecer, e mataram 11 moradores, incluindo o chefe local. Além disso, sequestraram várias pessoas.

Em seguida, ataques de retaliação foram registrados contra os fulanis no sábado (21) e no domingo (22) em três aldeias do distrito de Borgu.

"Até o momento, mais de 60 pessoas foram enterradas, várias estão desaparecidas e outras estão sendo atendidas no hospital", declarou Muhammad Nuru Abdullahi, porta-voz nacional da Associação de Criadores de Gado Miyetti Allah da Nigéria (MACBAN), composta majoritariamente por fulanis.

Ele disse que a maioria das vítimas morreu a golpes de facão, enquanto algumas apresentavam ferimentos de bala.

O secretário nacional da associação, Bello Aliyu Gotomo, afirmou que "64 pessoas" morreram.

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