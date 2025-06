A- A+

Mundo Ataques dos EUA ao Irã aumentam cancelamentos de voos e problemas nas viagens internacionais A região tem estado no limite após os ataques dos EUA no fim de semana - e desde que Israel iniciou a guerra com um bombardeio surpresa contra o Irã, que respondeu com seus próprios ataques com mísseis e drones

A entrada dos Estados Unidos na guerra de Israel contra o Irã fez com que as interrupções de viagens se acumulassem em todo o mundo.



Após os bombardeios sem precedentes ordenados pelo presidente Donald Trump em três instalações nucleares e militares iranianas no fim de semana, o Irã lançou na segunda-feira, 23, um ataque com mísseis contra as forças dos EUA na Base Aérea de Al Udeid, no Catar.



O Catar havia fechado seu espaço aéreo poucas horas antes, depois que os EUA e o Reino Unido também pediram a seus cidadãos na região que se abrigassem

A região tem estado no limite após os ataques dos EUA no fim de semana - e desde que Israel iniciou a guerra com um bombardeio surpresa contra o Irã, que respondeu com seus próprios ataques com mísseis e drones, em 13 de junho.

Com a escalada dos ataques mortais entre Israel e o Irã, seções do espaço aéreo e aeroportos em toda a região foram temporariamente fechados. E as companhias aéreas cancelaram mais voos nos últimos dias, com algumas interrompendo rotas selecionadas até o meio da semana - especialmente no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, do outro lado do Golfo Pérsico, em relação ao Irã.

Oriente Médio é o mais afetado

As companhias aéreas do Oriente Médio foram severamente afetadas com cancelamentos e atrasos. A Qatar Airways informou que seus voos foram suspensos devido ao fechamento do tráfego aéreo no Catar.

"A companhia aérea está trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas do governo e as autoridades relevantes para dar suporte aos passageiros afetados e retomará as operações quando o espaço aéreo for reaberto", disse, ao mesmo tempo em que alertou para a probabilidade de atrasos mesmo após a retomada das operações.

Uma equipe de terra adicional foi enviada ao Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, e a outros aeroportos importantes para ajudar os passageiros afetados, informou.

A Emirates suspendeu todos os voos para o Irã e o Iraque, incluindo os que atendem Bagdá e Basra, até a próxima segunda-feira, 30. Um número não especificado de aeronaves da Emirates foi redirecionado, mas a empresa continua algumas operações conforme programado, usando rotas bem distantes das áreas de conflito. Alguns voos podem sofrer atrasos.

A Etihad Airways, que está entre as principais companhias aéreas dos Emirados Árabes Unidos, suspendeu todos os voos entre Abu Dabi e Tel Aviv até 15 de julho, e também anunciou vários cancelamentos de voos regionais para segunda e terça-feira, 24, incluindo aqueles que conectam Abu Dabi de e para o Kuwait, Doha, Damã (Arábia Saudita) e Mascate (Omã).

A Gulf Air, a companhia aérea do Bahrein, estendeu o cancelamento de voos programados para a Jordânia até sexta-feira, 27.

"Como a segurança de seus passageiros e tripulantes continua sendo prioridade máxima, a Gulf Air continuará a monitorar de perto os acontecimentos na região e trabalhará com seus parceiros para ajudar a acomodar e redirecionar os passageiros afetados por esses cancelamentos de voos", afirmou.

Outras companhias aéreas cancelam e atrasam voos

A Singapore Airlines, por exemplo, cancelou alguns voos de e para Dubai a partir de domingo, 22, e até quarta-feira, 25, citando "uma avaliação de segurança da situação geopolítica no Oriente Médio".

A British Airways também suspendeu os voos de e para Doha até quarta-feira. "A segurança é sempre nossa maior prioridade", disse a British em um comunicado, acrescentando que "manterá a situação sob análise".

A Air India anunciou na segunda-feira que estava interrompendo "todas as operações para a região, bem como de e para a costa leste da América do Norte e Europa" imediatamente até novo aviso A companhia aérea, que ainda está se recuperando de um acidente aéreo que matou pelo menos 270 pessoas no início deste mês, acrescentou que os voos da América do Norte com destino à Índia estavam sendo desviados ou redirecionados para longe dos espaços aéreos fechados.

A Air India teve o maior número de cancelamentos entre as companhias aéreas, totalizando 25 no mesmo horário.

Os dados de rastreamento aéreo da FlightAware mostraram 243 cancelamentos em todo o mundo até esta terça-feira. O Aeroporto Internacional de Dubai liderou a lista com 26 cancelamentos dentro e fora do aeroporto até às 3h no horário de Brasília.

A Philippine Airlines cancelou vários voos para o Oriente Médio, incluindo voos para Doha, Dubai e Riad nesta terça-feira e um para Doha na quarta-feira. A Japan Airlines informou que um voo do aeroporto de Haneda, em Tóquio, para Doha, teve que retornar nesta segunda-feira e, posteriormente, todos os voos programados foram cancelados até sexta-feira, 27.

Um voo da Qatar Airways de Hong Kong para Doha foi cancelado nesta terça-feira. A principal companhia aérea de Hong Kong, Cathay Pacific, disse que nenhum de seus voos costuma entrar no espaço aéreo de Israel, Irã, Iraque, Síria, Jordânia ou Líbano, porque a empresa opta por outras rotas, então operações de e para o Oriente Médio não foram afetadas. Desde o ano passado, a Cathay Pacific não opera voos de e para Tel Aviv. Fonte: Associated Press*.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.

