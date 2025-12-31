Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AMÉRICA LATINA

Ataques dos EUA contra embarcações de supostos traficantes deixam 3 mortos (Exército)

Segundo o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), os ataques tinham como alvo "três embarcações do narcotráfico que viajavam em comboio"

Reportar Erro
Ataques a embarcações na América Latina têm sido uma constante neste segundo semestreAtaques a embarcações na América Latina têm sido uma constante neste segundo semestre - Foto por HANDOUT / US SOUTHERN COMMAND / AFP

O Exército americano anunciou nesta quarta-feira (31) que três pessoas morreram em ataques contra três embarcações supostamente utilizadas pelo narcotráfico em águas internacionais, elevando para ao menos 110 o número de mortos em uma ofensiva que, segundo Washington, combate o transporte de narcóticos.

Leia também

• Ataques americanos no Pacífico contra três embarcações deixam oito mortos

• HRW insta aliados dos EUA a condenarem ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas

• ONU aponta "indícios" de que ataques dos EUA contra embarcações são "execuções extrajudiais"

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas forças americanas que operam nas Américas Central e do Sul, disse que os ataques tinham como alvo "três embarcações do narcotráfico que viajavam em comboio". As três pessoas mortas estavam em uma mesma embarcação.

A localização exata dos ataques não foi informada de imediato. Ataques prévios ocorreram no Caribe ou no Pacífico Oriental.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter