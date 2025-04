A- A+

Mundo Ataques dos EUA deixam 8 feridos no Iêmen, segundo rebeldes Desde janeiro de 2024, o Exército dos Estados Unidos realiza ações contra posições dos huthis

Os rebeldes huthis do Iêmen informaram neste sábado (26) que pelo menos oito pessoas ficaram feridas em uma série de ataques dos Estados Unidos no território sob seu controle, incluindo a capital Sanaa.

"Oito civis, incluindo duas crianças, ficaram feridos quando o inimigo americano atacou um distrito residencial" a oeste de Al-Rawda em Sanaa, informou a agência de notícias Saba, controlada pelos rebeldes.

O meio citou o Ministério da Saúde dos rebeldes huthis como fonte para o balanço, que é provisório, segundo a pasta.

Um correspondente da AFP na capital informou mais cedo neste sábado que ouviu barulho de explosões.

Os rebeldes huthis, que são apoiados pelo Irã e controlam grandes partes do Iêmen, também reportaram ataques em outras partes do país, incluindo Saada, no norte.

Acrescentaram que o porto de combustíveis de Ras Issa, na região ocidental de Hodeida — onde afirmam que 80 pessoas foram mortas em ataques ocorrido há pouco mais de uma semana —, também foi atingido.

Os huthis são parte do "Eixo de Resistência" do Irã contra Israel e Estados Unidos e afirmam atuar em solidariedade aos palestinos de Gaza durante a guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas, do qual é aliado.

Os rebeldes têm realizado ataques de mísseis e drones com alguma regularidade contra Israel e embarcações civis e militares no Mar Vermelho, uma via marítima crucial para o comércio mundial.

Desde janeiro de 2024, o Exército dos Estados Unidos realiza ações contra posições dos huthis para dissuadi-los de realizar esses ataques.

Desde que o presidente Donald Trump voltou à Casa Branca, essas ações se intensificaram, com ataques quase diários no último mês.

Neste sábado, os huthis anunciaram que lançaram um míssil e dois drones contra Israel, cujo Exército, por sua vez, reportou ter interceptado um projétil vindo do Iêmen e um drone vindo do leste.

Também hoje, o comando militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (CENTCOM) publicou imagens dos porta-aviões Harry S. Truman e Carl Vinson realizando ataques contra os huthis.

