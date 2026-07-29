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Conflito Ataques dos EUA e Arábia Saudita no Iraque foram coordenados com o governo iraquiano, diz Trump Informação foi divulgada pela Fox News

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (29) que os bombardeios americanos e sauditas contra milícias pró-iranianas durante a noite no Iraque foram coordenados com as autoridades de Bagdá, informou a Fox News.

Trump “diz que esses ataques foram coordenados com o governo iraquiano”, destacou um correspondente da Fox após conversar com o mandatário americano.

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