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Ataques dos EUA e Arábia Saudita no Iraque foram coordenados com o governo iraquiano, diz Trump

Informação foi divulgada pela Fox News

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Presidente dos EUA, Donald Trump, diz que ataques dos EUA e Arábia Saudita no Iraque foram coordenados com o governo iraquianoPresidente dos EUA, Donald Trump, diz que ataques dos EUA e Arábia Saudita no Iraque foram coordenados com o governo iraquiano - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (29) que os bombardeios americanos e sauditas contra milícias pró-iranianas durante a noite no Iraque foram coordenados com as autoridades de Bagdá, informou a Fox News.

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Trump “diz que esses ataques foram coordenados com o governo iraquiano”, destacou um correspondente da Fox após conversar com o mandatário americano.

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