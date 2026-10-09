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Conflito

Ataques dos houthis contra aeroporto de Riade matam três sauditas

As hostilidades entre este grupo pró-Irã e a Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita, intensificaram-se em setembro após os houthis tomarem a faixa costeira do Mar Vermelho ao fim de uma ofensiva relâmpago

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Combates fazem com que milhares de pessoas fujam do Iêmen Combates fazem com que milhares de pessoas fujam do Iêmen  - Foto: Ansarullah Media Centre/AFP

A Arábia Saudita anunciou, nesta sexta-feira (9), a morte de três cidadãos do reino, entre eles um piloto, nos ataques da véspera contra o aeroporto de Riade, reivindicados por combatentes dos houthis iemenitas.

As hostilidades entre este grupo pró-Irã e a Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita, intensificaram-se em setembro após os houthis tomarem a faixa costeira do Mar Vermelho ao fim de uma ofensiva relâmpago.

Em um comunicado, a autoridade saudita de aviação civil informou que o aeroporto de Riade foi alvo de "dois ataques, dirigidos contra as instalações aeroportuárias e uma aeronave da companhia Saudia".

Ela acrescentou que "três cidadãos sauditas" morreram nos ataques, que também deixaram vários feridos de diferentes nacionalidades.

A companhia aérea estatal Saudia Airlines informou que um de seus pilotos morreu e que uma de suas aeronaves foi danificada.

Ao todo, seis pessoas morreram nos últimos dias em ataques reivindicados pelos houthis contra aeroportos sauditas.

Os ataques em Riade obrigaram diplomatas estrangeiros a buscar abrigo e levaram escolas internacionais a adotar medidas de segurança, enquanto explosões eram ouvidas na cidade na quinta-feira.

Um aeroporto, uma creche e um complexo médico de Riade sofreram danos nos ataques de quinta-feira, segundo as autoridades sauditas.

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Os houthis reivindicaram três bombardeios contra o aeroporto e instaram as companhias aéreas a evitar o espaço aéreo saudita.

Os operadores do aeroporto recomendaram aos passageiros que verificassem se seus voos continuavam programados.

Enquanto isso, os Estados Unidos pediram a seus cidadãos que exercessem a "máxima vigilância" após os ataques e proibiram seus funcionários de irem ao aeroporto sem uma "autorização especial".

Combates no Iêmen 
A intensidade e a frequência dos ataques contra a capital saudita não têm precedentes nos oito meses de guerra no Oriente Médio.

Os bombardeios ocorrem em um momento em que a Arábia Saudita ampliou seu envolvimento no conflito no Iêmen, retomado em julho.

Paralelamente aos ataques em território saudita, os combates continuam no Iêmen, onde mais de 400 pessoas morreram desde o lançamento, na última segunda-feira, da operação "Amanhecer do Iêmen" pelas forças governamentais, com apoio da aviação saudita.

Uma fonte militar ligada ao governo iemenita afirmou que uma "ampla operação" para retomar dos combatentes pró-Irã o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb estava em andamento nesta sexta-feira. A passagem marítima liga a Ásia à Europa por meio do Canal de Suez.

"Os combates são violentos e os avanços são limitados", acrescentou a fonte.

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