Guerra Ataques entre Israel e Irã afetam mais de 3 mil voos, incluindo de países vizinhos Segundo dados do FlightRadar24, as rotas aéreas da região estiveram praticamente vazias neste sábado

Cerca de três mil voos foram afetados no espaço aéreo ao redor de Irã e Israel, após os ataques da última sexta-feira.

Segundo dados do serviço de rastreamento FlightRadar24, as rotas de avião estiveram praticamente vazias neste sábado, quando se confirmou a morte de nove cientistas e especialistas do programa nuclear iraniano.

Segundo a mídia estatal iraniana, o espaço aéreo do país deve permanecer fechado até as 2h de domingo (horário local).

Já em Israel, o Aeroporto Ben Gurion continuará fechado por tempo indeterminado, com as três principais companhias aéreas deslocando frotas para fora do território para evitar danos de possíveis ataques aéreos iranianos.

Israel e Irã começaram a trocar ataques na sexta, quando mísseis e drones israelenses atingiram 100 alvos iranianos, levando 78 pessoas à morte e deixando outras 320 feridas, apontou Amir Saeid Iravani, representante do Irã na ONU. Desde então, espaços aéreos foram fechados, até mesmo nos países vizinhos, como o Iraque, Jordânia e Síria.

Reabertura gradual

Em meio aos conflitos, grandes companhias aéreas da região cancelaram voos, enquanto outras desviaram suas rotas, aumentando o tempo de viagem e os custos com combustível.

Muitas passaram a sobrevoar a Arábia Saudita, Turquia e Azerbaijão para evitar o espaço aéreo iraniano, conforme dados de rastreamento.

A Jordânia, por exemplo, reabriu seu espaço aéreo às 7h30 deste sábado, e a Autoridade de Aviação Civil da Síria também anunciou a reabertura total do espaço aéreo sírio ao tráfego civil.

Já a Autoridade de Aviação Civil do Iraque declarou que o espaço aéreo iraquiano permaneceria fechado “diante do aumento das tensões regionais”.

A Emirates, principal companhia aérea de Dubai, cancelou todos os voos para e com conexões via Irã, Iraque, Jordânia e Líbano até domingo. A FlyDubai, companhia de baixo custo, suspendeu voos para 16 destinos.

No Líbano, a Middle East Airlines, companhia aérea nacional, suspendeu seus voos na sexta-feira, gerando rumores pelo país de que algo grave estaria prestes a acontecer, já que a empresa havia continuado a operar mesmo durante o conflito com Israel no ano passado. A empresa anunciou que os voos seriam retomados neste sábado.

A Lufthansa, maior companhia aérea comercial da Alemanha, informou que cancelou todos os voos para Teerã, capital iraniana, e Tel Aviv, israelense, até 31 de julho, e que todos os voos para Amã, Beirute e para o aeroporto de Erbil, no Iraque, estavam cancelados até 20 de junho.

A United Airlines suspendeu todos os voos de e para Tel Aviv até 31 de julho, enquanto a Delta Air Lines cancelou todos os voos de Tel Aviv para Nova York até 31 de agosto.

Na sexta-feira, a Air India, que sobrevoa o Oriente Médio em rotas para a Europa e a América do Norte, cancelou ou desviou mais de uma dúzia de voos. Dois dias antes, a Air India havia enfrentado uma tragédia não relacionada ao conflito: um de seus voos comerciais caiu em Ahmedabad, na Índia, matando mais de 270 pessoas.

