A- A+

Conflito Ataques entre Ucrânia e Rússia provocaram 14 mortes Seis pessoas, incluindo três crianças, morreram e quase 40 ficaram feridas após a queda de um drone ucraniano em Arkhipo-Osipovka, na costa do Mar Negro, segundo o balanço do governador regional de Krasnodar, Venyamin Kondratyev

Os ataques ucranianos deixaram 11 mortos em áreas turísticas — a península da Crimeia, anexada pela Rússia, e a região de Krasnodar, no sul —, enquanto um ataque de Moscou contra a Ucrânia matou três pessoas, informaram nesta segunda-feira (3) as autoridades dos dois países.

Sete pessoas, incluindo três crianças, morreram e quase 40 ficaram feridas após a queda de um drone ucraniano em Arkhipo-Osipovka, na costa do Mar Negro, segundo o balanço do governador regional de Krasnodar, Venyamin Kondratyev.

“O que aconteceu hoje é um ataque deliberado do regime de Kiev contra a população civil, que não tem nenhum vínculo com a infraestrutura militar”, afirmou Kondratyev no Telegram.

Um vídeo publicado nas redes sociais, cujas ações não puderam ser verificadas pela AFP, mostra um drone caindo em uma praia lotada, diante do olhar dos turistas.

Quatro pessoas morreram na Crimeia, informou no Telegram o chefe das autoridades locais designadas por Moscou, Sergey Aksyonov, sem precisar de onde aconteceu o ataque.

A Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014, é alvo frequente de ataques ucranianos.

No centro da Ucrânia, um ataque russo deixou três mortos perto de Kryvyi Rig, entre eles um menino de 8 anos, informou o comandante da administração militar regional, Oleksandr Ganzha.

“Um incêndio foi declarado no local. Um posto de gasolina e vários carros sofreram graves danos”, afirmou.

Os bombardeios aumentaram nos últimos meses nos dois lados da frente de batalha, com um número crescente de vítimas civis, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa na Ucrânia.

Veja também