A- A+

Conflito Ataques houthis deixam pelo menos 38 soldados mortos no Iêmen Em caso de escalada, rebeldes permaneceriam "prontos", afirma porta-voz do grupo

Os ataques com mísseis e drones realizados pelos rebeldes houthis no Iêmen nesta quinta-feira (6) deixaram pelo menos 38 soldados mortos e 29 feridos, segundo informaram à AFP duas fontes médicas. Trata-se de um dos balanços mais letais desde o início do conflito.

As Forças Armadas responderão a essa "agressão no momento e no lugar apropriados", prometeu o Ministério da Defesa do governo do Iêmen, reconhecido pela comunidade internacional.

Os houthis, apoiados pelo Irã, afirmaram ter agido em represália ao recente reforço, segundo eles, das tropas iemenitas apoiadas pela Arábia Saudita.

Fontes médicas informaram à AFP que houve 38 mortos e 29 feridos.

Um funcionário militar declarou que um acampamento militar na região de Al-Ruwaik, na província de Marib (centro do Iêmen), foi atacado, assim como acampamentos nas regiões de Al-Abr e Al-Wadiah, em Hadramaut, perto da fronteira com a Arábia Saudita.

Um dos ataques com mísseis atingiu as tropas durante a formação matinal no acampamento da província de Marib, "matando e ferindo pelo menos 45 militares", segundo outra fonte militar que preferiu permanecer anônima por motivos de segurança.

Posteriormente, os houthis reivindicaram os ataques.

"Nossas Forças Armadas realizaram uma operação de grande envergadura contra concentrações de tropas inimigas", afirmou o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, denunciando "um importante reforço militar saudita".

Ele também advertiu que os rebeldes permaneciam "prontos em caso de escalada".

O Iêmen, mergulhado em uma guerra há mais de uma década, tornou-se no mês passado a mais recente frente do conflito entre Estados Unidos e Irã, depois que os rebeldes houthis romperam o cessar-fogo de 2022 com o governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita.

Os rebeldes receberam um avião iraniano diretamente na capital, Sanaa, o que desencadeou ataques de represália. Em seguida, anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e passaram a atacar petroleiros do país.

Os houthis estão em guerra com o governo desde 2014, em um conflito que já causou centenas de milhares de mortes e provocou uma grave crise humanitária no Iêmen.

Os rebeldes controlam a capital iemenita, Sanaa, e grande parte do norte do país, enquanto o governo reconhecido internacionalmente mantém o controle de boa parte do sul.

Veja também