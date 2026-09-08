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mercado Ataques huthis fazem petróleo se aproximar dos US$ 100 O barril do Brent para entrega em novembro subiu 0,95%, a US$ 97,92, e o do WTI para outubro avançou 1,69%, a US$ 93,03

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira (8) e se aproximaram da marca simbólica de US$ 100, após uma série de ataques de rebeldes do Iêmen à Arábia Saudita.

O barril do Brent para entrega em novembro subiu 0,95%, a US$ 97,92, e o do WTI para outubro avançou 1,69%, a US$ 93,03.

A Arábia Saudita é um exportador mundial importante de petróleo bruto, e suas vendas foram afetadas pelo bloqueio do Estreito de Ormuz devido à guerra no Oriente Médio.

Riade informou que os novos ataques causaram incêndios em várias instalações, o que resultou em uma "interrupção temporária de algumas operações".

No centro das hostilidades entre a Arábia Saudita e os rebeldes houthis está o estreito de Bab el-Mandeb, uma via comercial que liga a Ásia à Europa através do Mar Vermelho e do Canal de Suez, que atende às exportações de petróleo sauditas.

Uma nova "zona proibida" perto dessa passagem estratégica pode ser anunciada pelo Irã nos próximos dias, indicou ontem o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezai.

Mesmo que Teerã não consiga evitar a passagem de navios, "um endurecimento das restrições, um aumento do risco militar e um aumento do seguro poderiam reduzir a capacidade de exportação efetiva do Golfo", apontou Arne Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Segundo o banco americano Goldman Sachs, a continuação do conflito pode levar o barril do Brent a ultrapassar a marca de US$ 120.

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