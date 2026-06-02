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Guerra no Oriente Médio Ataques israelenses de segunda-feira (1) na cidade libanesa de Tiro deixaram 4 mortos e 127 feridos Informação foi divulgada pelo Ministério de Saúde Libanesa

Os bombardeios israelenses de segunda-feira (1) contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, deixaram quatro mortos e 127 feridos, incluindo 39 funcionários de um hospital, informou nesta terça-feira (2) o Ministério da Saúde libanês.

Os ataques provocaram graves danos no hospital Jabal Amel, um dos principais centros de saúde da cidade, afirmou o ministério em comunicado. “Quatro médicos, 27 enfermeiros e oito funcionários (administrativos) ficaram feridos, quatro deles em estado crítico”, acrescentou a pasta.

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