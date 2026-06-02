Guerra no Oriente Médio
Ataques israelenses de segunda-feira (1) na cidade libanesa de Tiro deixaram 4 mortos e 127 feridos
Informação foi divulgada pelo Ministério de Saúde Libanesa
Uma escavadeira remove os escombros de um prédio enquanto equipes de resgate buscam vítimas um dia após um ataque aéreo israelense atingir as proximidades de um hospital na cidade portuária de Tiro, no sul do país, em 2 de junho de 2026 - Foto: AFP/Divulgação
Os bombardeios israelenses de segunda-feira (1) contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, deixaram quatro mortos e 127 feridos, incluindo 39 funcionários de um hospital, informou nesta terça-feira (2) o Ministério da Saúde libanês.
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Os ataques provocaram graves danos no hospital Jabal Amel, um dos principais centros de saúde da cidade, afirmou o ministério em comunicado. “Quatro médicos, 27 enfermeiros e oito funcionários (administrativos) ficaram feridos, quatro deles em estado crítico”, acrescentou a pasta.