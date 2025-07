A- A+

conflito Ataques israelenses deixam ao menos 27 mortos em Gaza neste domingo (13), diz Defesa Civil Entre as vítimas estão crianças e mulheres; bombardeios atingiram casas, pontos de distribuição de água e áreas de deslocados no enclave palestino

Pelo menos 27 palestinos morreram neste domingo (13) em novos ataques israelenses na Faixa de Gaza, segundo informou a Defesa Civil do território, que sofre há mais de 21 meses com o conflito iniciado em outubro de 2023.

De acordo com o porta-voz da corporação, Mahmud Basal, os ataques aéreos israelenses atingiram diversas áreas da Cidade de Gaza, provocando a morte de várias pessoas, incluindo crianças e mulheres.

Um dos bombardeios atingiu uma residência próxima ao campo de refugiados de Nuseirat, no sul da Cidade de Gaza, matando dez pessoas e deixando outras feridas, afirmou Basal à agência AFP.

Outro ataque, segundo ele, teve como alvo um ponto de distribuição de água potável localizado em uma zona que abriga deslocados no oeste do campo de Nuseirat. Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas, conforme o relato.

Ainda no sul da Faixa de Gaza, três civis morreram após a Força Aérea de Israel bombardear uma tenda improvisada que servia de abrigo para deslocados na área costeira de Al-Mawasi.

Até o momento, o exército israelense não comentou os ataques mais recentes. As forças armadas intensificaram as operações no enclave nas últimas semanas.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023 — data em que o grupo islamista Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel —, mais de dois milhões de moradores da Faixa de Gaza foram obrigados a se deslocar repetidamente, muitas vezes sem acesso a necessidades básicas.

O acesso restrito da imprensa internacional à Faixa de Gaza e as dificuldades de entrada no território impedem a verificação independente dos números de vítimas e das declarações feitas pelas partes envolvidas no conflito.

O ataque de 7 de outubro resultou em 1.219 mortos em Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Desde então, mais de 57.800 palestinos — a maioria civis — foram mortos na ofensiva israelense, de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas. Os dados são considerados confiáveis pela Organização das Nações Unidas.

