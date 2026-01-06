Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
bombardeios

Ataques israelenses deixam dois mortos no Líbano antes de reunião sobre cessar-fogo

Na terça-feira, o Exército israelense afirmou que suas operações da véspera atingiram infraestrutura "pertencente às organizações terroristas Hezbollah e Hamas"

Reportar Erro
Destroços de um prédio destruído por um ataque israelense na área industrial da cidade de Ghazieh, perto da cidade costeira de Sidon, no sul do LíbanoDestroços de um prédio destruído por um ataque israelense na área industrial da cidade de Ghazieh, perto da cidade costeira de Sidon, no sul do Líbano - Foto: Mahmoud Zayyat / AFP

Os ataques israelenses no sul do Líbano mataram duas pessoas nesta terça-feira (6), informou o Ministério da Saúde na véspera de uma reunião do comitê que supervisiona o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria pôr fim a mais de um ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, aliado do movimento islamista palestino Hamas, o Exército israelense continuou a atacar o Líbano e manteve tropas em cinco zonas que considera estratégicas.

Nos últimos dias, intensificou seus ataques no sul e no leste do país, onde afirma atingir alvos do Hezbollah e do Hamas.

Um ataque em Kfar Dunin, no sul do Líbano, deixou dois mortos, segundo o Ministério da Saúde.

Leia também

• Líbano afirma que bombardeios israelenses frustram esforços para evitar escalada do conflito

• Exército israelense anuncia medidas de vigilância eletrônica de pessoas mantidas em colônias

• Habitantes de Gaza temem novos deslocamentos após bombardeios israelenses

Em comunicado, o presidente libanês, Joseph Aoun, disse que "os contínuos ataques de Israel têm como objetivo frustrar todos os esforços realizados em nível local, regional e internacional para deter a escalada israelense em curso".

Na terça-feira, o Exército israelense afirmou que suas operações da véspera atingiram infraestrutura "pertencente às organizações terroristas Hezbollah e Hamas".

De acordo com os militares, os alvos incluíam "diversas instalações de armazenamento de armas e estruturas militares, tanto subterrâneas quanto na superfície".

Um ataque nesta terça teve como alvo Ghazieh, perto da cidade costeira de Sidon. Destruiu um edifício e provocou um incêndio, constatou um fotógrafo da AFP.

Os ataques ocorreram enquanto o comitê que supervisiona o cessar-fogo, composto por Estados Unidos, França, Líbano, Israel e Nações Unidas, se preparava para se reunir na quarta-feira.

O subsecretário-geral da ONU para as operações de manutenção da paz, Jean-Pierre Lacroix, também tem prevista para quarta uma reunião com autoridades libanesas no Líbano.

O gabinete de Beirute se reunirá no fim desta semana para discutir o progresso do Exército libanês no desarmamento do Hezbollah.

Esperava-se que o Exército libanês concluísse o desarmamento ao sul do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, até o fim de 2025, antes de estendê-lo ao restante do país.

Aoun afirma que os militares executaram o plano governamental para "estender sua autoridade sobre o sul do Litani" com "profissionalismo, compromisso e precisão".

Israel questionou em várias ocasiões a eficácia do Exército libanês e acusou o Hezbollah de se rearmar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter