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Guerra Ataques israelenses deixam quatro mortos em Gaza, segundo Defesa Civil e hospitais O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em campanha pela reeleição, prometeu continuar os ataques contra o Hamas apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025

Quatro palestinos morreram nesta quarta-feira (14) em ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, informaram a Defesa Civil e dois hospitais, dias após o primeiro aniversário do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

Segundo o hospital Nasser e o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, dois jovens morreram quando o Exército israelense atingiu um veículo perto de Khan Yunis, no sul de Gaza.

Outras duas pessoas, entre elas uma mulher, morreram depois que uma aeronave israelense atacou um prédio de apartamentos na Cidade de Gaza, no norte do território, de acordo com Bassal e o hospital Al Shifa.

O Exército israelense não comentou os ataques. Mais cedo nesta quarta-feira, afirmou ter matado mais de 100 "terroristas" nos últimos quatro meses no âmbito de uma operação no norte de Gaza.

Os militares também declararam ter destruído cerca de oito quilômetros de túneis utilizados por combatentes do movimento islamista palestino Hamas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em campanha pela reeleição, prometeu continuar os ataques contra o Hamas apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025 e da libertação dos últimos reféns vivos sequestrados pelo movimento.

O ataque sem precedentes realizado pelo Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023 deixou 1.221 mortos, segundo levantamento da AFP. A ofensiva lançada por Israel em represália na Faixa de Gaza causou mais de 74.300 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

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