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Ataques israelenses deixam quatro mortos em Gaza

Hospital Al Shifa de Gaza confirmou o balanço e afirmou que o ataque foi realizado por um drone israelense

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Ataque israelense em Gaza deixou mortos e feridos Ataque israelense em Gaza deixou mortos e feridos  - Foto: Eyad Baba/AFP

Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas em Gaza, neste domingo (5), em um ataque israelense contra um grupo de civis, informaram a Defesa Civil e um hospital do território palestino.

O ataque ocorreu antes do amanhecer em um bairro do leste da Cidade de Gaza, maior zona urbana do território, segundo a Defesa Civil, que funciona como força de resgate sob comando do Hamas.

"Um ataque aéreo israelense antes do amanhecer matou quatro pessoas e feriu várias", informou esta agência.

O hospital Al Shifa de Gaza confirmou o balanço e afirmou que o ataque foi realizado por um drone israelense.

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"Quatro mártires e cinco feridos chegaram ao hospital esta manhã, depois que um drone israelense disparou dois mísseis contra um grupo de civis", destacou o hospital em um comunicado.

O exército israelense disse, em nota, ter identificado uma "célula terrorista" que constituía uma "ameaça imediata" e que por isso, realizou "um ataque seletivo (...) a fim de eliminar a ameaça".

Apesar do cessar-fogo, Israel tem feito ataques em toda Gaza, matando pelo menos 715 pessoas desde que a trégua entrou em vigor, em 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do território, que também opera sob a autoridade do Hamas.

As Nações Unidas consideram que os números do ministério são confiáveis.

Israel afirma que cinco de seus soldados morreram desde o início da trégua.

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