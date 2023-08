Ataques israelenses deixam seis mortos na Síria

A- A+

Quatro sírios e dois combatentes pró-Irã morreram nesta segunda-feira (7) em ataques de Israel contra posições militares e depósitos de armas na região de Damasco, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A agência oficial síria Sana havia anunciado algumas horas antes que os ataques mataram quatro militares e derrotaram quatro feridos.

"Quatro militares sírios, incluindo um oficial, morreram, assim como dois combatentes pró-Irã", afirmou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido que conta com uma ampla rede de fontes na Síria.

Dois soldados sírios e cinco combatentes estrangeiros ficaram feridos nos ataques contra "posições e depósitos de armas e munições", em particular perto do aeroporto internacional de Damasco.

O OSDH informou que os depósitos de armas e munições das milícias pró-Irã, aliados do regime sírio, foram destruídos.

A agência SANA se limitou a informar que as incursões provocariam danos materiais e que a defesa aérea síria interceptou alguns mísseis.

"Às 2H00 (20H00 de Brasília, domingo), o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do Golã sírio ocupado, em busca de áreas próximas a Damasco", afirmou uma agência.

Durante mais de uma década de guerra na Síria, Israel executou centenas de ataques aéreos contra o território do país vizinho, direcionados principalmente contra as forças apoiadas pelo Irã e combatentes do Hezbollah, assim como tropas do exército sírio.

Israel comenta sobre os ataques que realizam na Síria, mas afirma que não permitirá que o rival Irã aumente sua influência no país.

No dia 19 de julho, ataques aéreos israelenses perto de Damasco mataram três combatentes pró-governo e deixaram quatro feridos, segundo o OSDH.

A Síria pediu à ONU e ao Conselho de Segurança uma "ação imediata" para obrigar Israel a "desistir das políticas criminosas".

No início de julho, segundo o OSDH, Israel executou ataques aéreos nas proximidades da cidade de Homs (centro) e matou um membro da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã.

