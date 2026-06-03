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Guerra no Oriente Médio

Ataques israelenses deixam seis mortos no sul do Líbano

Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou na terça-feira que o Exército atacaria os subúrbios do sul da capital, reduto do grupo libanês, se o Hezbollah atacasse seu território

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Forças de segurança libanesas estão ao lado de um guincho que remove um veículo cujos passageiros teriam sido mortos em um ataque de drone israelense na rodovia Khaldeh, na entrada sul de Beirute, em 3 de junho de 2026Forças de segurança libanesas estão ao lado de um guincho que remove um veículo cujos passageiros teriam sido mortos em um ataque de drone israelense na rodovia Khaldeh, na entrada sul de Beirute, em 3 de junho de 2026 - Foto: Fadel Itani / AFP

Um bombardeio atingiu as imediações de Beirute nesta quarta-feira (3), enquanto Israel prossegue também com suas incursões no sul do Líbano, onde pelo menos seis pessoas morreram nas últimas horas, informaram as autoridades e a imprensa estatal libanesa.

Segundo a agência oficial de notícias NNA, o ataque teve como alvo um automóvel na estrada de Khaldeh, ao sul da capital.

O Exército israelense afirmou que interceptou uma "aeronave inimiga" procedente do Líbano pela primeira vez em mais de 24 horas. O movimento pró-iraniano Hezbollah não reivindicou nenhum ataque desde a noite de segunda-feira.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou na terça-feira que o Exército atacaria os subúrbios do sul da capital, reduto do grupo libanês, se o Hezbollah atacasse seu território.

A agência NNA relatou ataques sem aviso prévio contra quase 20 localidades no sul do Líbano nesta quarta-feira. O Exército israelense havia ordenado a saída dos moradores de vários pontos do país.

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Quatro cidadãos sírios e dois palestinos morreram perto da cidade de Milenar de Tiro, informou uma fonte médica à AFP.

Na terça-feira, o Exército israelense afirmou que membros do Hezbollah estavam escondidos no bairro cristão da cidade, que até então havia sido poupado dos ataques.

As hostilidades prosseguiram apesar do anúncio de moderação no conflito feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Diplomatas libaneses e israelenses continuam nesta quarta-feira, em Washington, a quarta rodada de negociações desde a abertura, em 2 de março, da frente libanesa na guerra no Oriente Médio.

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