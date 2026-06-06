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Guerra no Oriente Médio Ataques israelenses deixam sete mortos em Gaza Hospital Al Shifa, localizado nessa cidade, disse ter recolhido seis corpos

Sete pessoas morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza, informaram equipes de resgate e fontes médicas desse território palestino. Apesar da trégua firmada em outubro de 2025, Gaza continua mergulhada em violência.

Na Cidade de Gaza, um ataque de drone matou seis pessoas e feriu outras 15 no campo de deslocamentos de Jawazat, indicou a Defesa Civil, que atua sob a autoridade do movimento islâmico Hamas. O hospital Al Shifa, localizado nessa cidade, disse ter recolhido seis corpos.

“Alvejamos 'terroristas' nesse setor”, afirmou o Exército israelense à AFP, sem dar detalhes.

Mais ao sul, um homem de 25 anos, Muhanad Othman Farwana, morreu pela manhã “em um ataque dirigido contra uma tenda de deslocados”, segundo a Defesa Civil. O hospital Naser, em Khan Yunis, informou que o corpo dele foi levado para o estabelecimento, que também atendeu vários feridos.

Uma porta-voz militar disse à AFP que o Exército israelense havia atacado “um terrorista”.

A vítima se casou neste mesmo sábado, contou à AFP seu primo, Mohamed Farwana. "Todos na família estavam preparados para celebrar a união dele. Hoje, fomos ao funeral em vez do casamento", lamentou.

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