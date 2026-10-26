A- A+

Guerra no Oriente Médio Ataques israelenses em Gaza deixam ao menos cinco mortos, segundo Defesa Civil Após o cessar-fogo estabelecido para Gaza em outubro de 2025, foi criada a chamada "linha amarela" para separar as áreas sob controle israelense, mais de 60% do território, daquelas sob controle do Hamas

Cinco pessoas morreram, incluindo uma menina de sete anos, em ataques israelenses na Faixa de Gaza, segundo várias fontes locais palestinas.

Nas últimas 24 horas, 13 pessoas morreram e 60 ficaram feridas em ataques aéreos israelenses nos arredores da Faixa de Gaza, declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, uma organização de socorro que opera sob o comando do Hamas.

"Retiramos três vítimas", entre elas "uma menina" de sete anos, após "um ataque israelense a um campo de deslocados na região de Al-Mawasi", a oeste da cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa, declarou Basal.

Por sua vez, a Defesa Civil palestina confirmou a morte de outra pessoa em um ataque aéreo em um segundo acampamento de deslocados, perto de Khan Yunis.

O hospital Al Shifa informou que um terceiro ataque aéreo resultou na morte de uma pessoa e deixou três feridas no bairro de Rimal, na Cidade de Gaza, no norte do território.

Enquanto isso, as autoridades militares israelenses afirmaram à AFP não ter conhecimento de qualquer incursão nessas áreas nesta segunda-feira (26).

Uma fonte das forças de segurança em Gaza informou à AFP que "vários tanques e veículos militares, acompanhados por uma escavadeira militar", entraram nesta segunda-feira de manhã na zona situada a oeste da "linha amarela", no centro do território.

Após o cessar-fogo estabelecido para Gaza em outubro de 2025, foi criada a chamada "linha amarela" para separar as áreas sob controle israelense, mais de 60% do território, daquelas sob controle do Hamas.

Israel e o movimento islamista palestino acusam-se mutuamente de violar essa trégua, alcançada dois anos após o início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Pelo menos 1.500 palestinos morreram desde o início do acordo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Desde 7 de outubro de 2023, Israel lançou uma campanha militar sem precedentes que destruiu a maior parte de Gaza e matou mais de 74.500 pessoas, segundo o mesmo ministério.

Veja também