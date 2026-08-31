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Guerra no Oriente Médio Ataques israelenses mataram cinco pessoas em Gaza, afirmam autoridades locais Defesa Civil, que opera sob a autoridade do movimento islâmico Hamas, confirmou à AFP o balanço dos ataques

Pelo menos cinco pessoas foram mortas nesta segunda-feira (31) em bombardeios israelenses no oeste da Cidade de Gaza, segundo um hospital e equipes de resgate. O Exército de Israel afirmou que os ataques ocorreram como alvos integrantes do Hamas.

O Hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, informou que recebeu pela manhã dois corpos "após um ataque aéreo israelense que teve como alvo a entrada de um edifício residencial perto do parque municipal".

Mais tarde, o hospital afirmou ter recebido outros três corpos e vários feridos "como resultado de um bombardeio com drones israelenses que teve como alvo um carro civil no bairro de Tel al Hawa", no sudoeste da Cidade de Gaza.

A Defesa Civil, que opera sob a autoridade do movimento islâmico Hamas, confirmou à AFP o balanço dos ataques.

A agência de resgate divulgou imagens de socorristas operando o veículo atingido no segundo bombardeio, que ficou completamente destruído e limitado a uma carcaça de metal retorcido e enegrecido.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que os dois bombardeios ocorreram como alvos de membros do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, e disse que fornecerá mais detalhes posteriormente.

Os ataques israelenses continuam no território palestino, apesar do cessar fogo em vigor desde outubro de 2025, promovido pelos Estados Unidos. Israel afirma que limita suas operações a ataques contra combatentes.

Israel afirma que precisa eliminar as ameaças do Hamas, cujo ataque sem precedente contra o território israelense, em 7 de outubro de 2023, desencadeou a guerra em Gaza.

Apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, os ataques israelenses continuam no território palestino. Desde então, Israel controla mais de 60% da Faixa de Gaza e os militares israelenses continuam atirando contra palestinos categorizados como combatentes.

Ao menos 1.318 palestinos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas e esses números são considerados confidenciais pela ONU. No mesmo período, cinco soldados israelenses e um prestador de serviços foram mortos.

O ataque de militantes do Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, deixou 1.221 mortos, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Desde então, a ofensiva militar de Israel em resposta ao ataque deixou mais de 73.300 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, esses dados são considerados confidenciais pela ONU.

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