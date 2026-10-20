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Guerra Ataques israelenses mataram sete pessoas em Gaza, afirmam socorristas e hospitais As investidas contra o território continuma, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025

Bombardeios israelenses em diferentes pontos da Faixa de Gaza deixaram sete palestinos mortos nesta terça-feira (20), segundo o serviço de resgate da Defesa Civil do território e vários hospitais.

Dois homens morreram em ataques israelenses na localidade de Al-Zawaida e na área de Wadi Gaza, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, força de resgate que atua sob a autoridade do Hamas, e o Hospital Mártires de Al-Aqsa.

Um ataque israelense na região de Jabalia al-Balad, no norte de Gaza, matou uma pessoa, segundo Bassal e o Hospital Al-Shifa, que informou ainda ter recebido outra vítima de um ataque no bairro de Zeitoun, no sudeste da Cidade de Gaza.

Em outro ataque israelense, um homem e uma mulher, identificados pelo Hospital Al-Shifa como Akram Yassin e sua esposa, morreram, e várias pessoas ficaram feridas em um conjunto residencial próximo ao hospital, no bairro de Al-Rimal, no oeste da Cidade de Gaza.

Posteriormente, o Exército de Israel afirmou ter matado “Akram Bassam Shaaban Yassin, alto integrante do aparelho de segurança geral da organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza”.

O Hospital Nasser informou ainda ter recebido o corpo de um adolescente morto por disparos israelenses ao sul de Khan Yunis, no sul de Gaza.

Procurado pela AFP, o Exército israelense declarou que verificava os demais relatos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que faz campanha pela reeleição em uma disputa eleitoral geral prevista para o fim deste mês e considerada acirrada, prometeu continuar os ataques contra o Hamas apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025.

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