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Guerra

Ataques israelenses mataram sete pessoas em Gaza, afirmam socorristas e hospitais

As investidas contra o território continuma, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025

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Barracas que abrigam pessoas deslocadas pela guerra são vistas entre os escombros de prédios destruídos no campo de Jabalia para refugiados palestinos, no norte da Faixa de GazaBarracas que abrigam pessoas deslocadas pela guerra são vistas entre os escombros de prédios destruídos no campo de Jabalia para refugiados palestinos, no norte da Faixa de Gaza - Foto: Bashar Taleb / AFP

Bombardeios israelenses em diferentes pontos da Faixa de Gaza deixaram sete palestinos mortos nesta terça-feira (20), segundo o serviço de resgate da Defesa Civil do território e vários hospitais.

Dois homens morreram em ataques israelenses na localidade de Al-Zawaida e na área de Wadi Gaza, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, força de resgate que atua sob a autoridade do Hamas, e o Hospital Mártires de Al-Aqsa.

Um ataque israelense na região de Jabalia al-Balad, no norte de Gaza, matou uma pessoa, segundo Bassal e o Hospital Al-Shifa, que informou ainda ter recebido outra vítima de um ataque no bairro de Zeitoun, no sudeste da Cidade de Gaza.

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Em outro ataque israelense, um homem e uma mulher, identificados pelo Hospital Al-Shifa como Akram Yassin e sua esposa, morreram, e várias pessoas ficaram feridas em um conjunto residencial próximo ao hospital, no bairro de Al-Rimal, no oeste da Cidade de Gaza.

Posteriormente, o Exército de Israel afirmou ter matado “Akram Bassam Shaaban Yassin, alto integrante do aparelho de segurança geral da organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza”.

O Hospital Nasser informou ainda ter recebido o corpo de um adolescente morto por disparos israelenses ao sul de Khan Yunis, no sul de Gaza.

Procurado pela AFP, o Exército israelense declarou que verificava os demais relatos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que faz campanha pela reeleição em uma disputa eleitoral geral prevista para o fim deste mês e considerada acirrada, prometeu continuar os ataques contra o Hamas apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025.

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