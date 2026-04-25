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Guerra no Oriente Médio

Ataques israelenses no sul do Líbano deixam 6 mortos

Representantes dos dois países mantiveram negociações em Washington para encontrar um caminho para a trégua

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Esta fotografia, tirada no norte de Israel, mostra veículos militares israelenses trafegando por uma estrada entre casas destruídas no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, em 25 de abril de 2026Esta fotografia, tirada no norte de Israel, mostra veículos militares israelenses trafegando por uma estrada entre casas destruídas no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, em 25 de abril de 2026 - Foto: Jalaa Marey / AFP

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que seis pessoas morreram neste sábado (25) em ataques israelenses no sul do país, apesar do cessar-fogo, prorrogado esta semana, na guerra entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah.

"Dois ataques dos inimigos israelenses, contra um caminhão e uma motocicleta, na localidade de Yohmor al Shaqif, no distrito de Nabatieh, deixaram quatro mortos", disse o ministério em comunicado.

Pouco depois, a pasta anunciou que "um bombardeio aéreo do inimigo israelense contra a localidade de Safad al Battikh, no distrito de Bint Jbeil, deixou um total de duas pessoas mortas e 17 feridas".

Por sua vez, o Exército de Israel afirmou que “eliminou” neste três sábado combatentes do Hezbollah que viajavam em “um veículo carregado de armas”, assim como outro que se deslocava em uma motocicleta, e outros dois integrantes armados do grupo em outro local.

Acrescentou também que acordos dois projetos lançados do Líbano e denunciou "uma flagrante violação dos acordos sobre o cessar-fogo" por parte do Hezbollah.

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O Hezbollah, por sua vez, anunciou que lançou um veículo do exército israelense no sul do Líbano em represália ao ataque contra Yohmor al Shaqif.

Representantes do Líbano e de Israel mantiveram negociações em Washington para encontrar um caminho para uma trégua.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que um cessar-fogo de 10 dias no Líbano, iniciado em 17 de abril, havia sido prorrogado por três semanas.

A agência nacional de notícias libanesa NNA relatou bombardeios de artilharia israelense em várias localidades do sul do Líbano neste sábado.

Também relatou uma "explosão violenta" em Khiam, uma cidade situada a leste da fronteira entre Líbano e Israel, onde, anteriormente, uma agência havia destacado que o Exército israelense vinha destruindo casas "sistematicamente".

Um correspondente da AFP viu uma enorme nuvem de fumaça erguendo-se sobre a cidade.

Desde o dia 2 de março, os ataques israelenses mataram pelo menos 2.496 pessoas no Líbano, segundo as autoridades libanesas.

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