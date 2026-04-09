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CONFLITO Ataques na Nigéria matam general e deixam muitas vítimas ao longo de vários dias Este balanço eleva para quase 100 o número de pessoas mortas desde domingo (5) no norte da Nigéria por grupos jihadistas e gangues de criminosos

Jihadistas mataram um general do Exército e vários soldados em um ataque contra uma base militar no nordeste da Nigéria, informaram à AFP, nesta quinta-feira (9), fontes do governo local e de inteligência.

Este balanço eleva para quase 100 o número de pessoas mortas desde domingo no norte do país africano por grupos jihadistas e gangues de criminosos, que intensificaram desde o ano passado suas incursões contra instalações militares e vilarejos em regiões próximas do Sahel.

O general de brigada Oseni Omoh Braimah foi o segundo oficial de alto escalão das forças militares assassinado em cinco meses neste contexto de recrudescimento da violência.

O país mais populoso da África luta há 17 anos contra uma ampla insurgência jihadista, desde o surgimento do Boko Haram em 2009 e, posteriormente, de poderosas dissidências como a Província da África Ocidental do Estado Islâmico (ISWAP, na sigla em inglês).

O Exército e outras três fontes confirmaram o ataque noturno contra a base de Benisheikh, a cerca de 75 km de Maiduguri, capital do estado de Borno.

Uma fonte de inteligência estimou o número de mortos em 18.

Jihadistas não identificados tomaram a base e incendiaram veículos em Benisheikh, acrescentou a fonte à AFP.

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, rendeu uma homenagem aos militares falecidos em um comunicado no qual mencionou o general Braimah.

Tinubu elogiou "o caráter e o heroísmo dos soldados que lutaram corajosamente para repelir os terroristas e garantir que o Boko Haram não pudesse invadir as comunidades que os soldados protegem".

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