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Guerra Rússia e Ucrânia Ataques na Ucrânia e na Rússia deixam sete mortos, incluindo duas crianças "O inimigo destruiu um ônibus com um drone FPV em pleno centro de Nikopol (...) Não foi um disparo aleatório"

Um casal e seu filho morreram na região russa de Vladimir em um ataque ucraniano, anunciaram nesta terça-feira(7) as autoridades locais, enquanto na Ucrânia quatro pessoas morreram em ataques russos.

Os inimigos dos drones atingiram o distrito de Aleksandrovski, na região russa de Vladimir, ao nordeste de Moscou, a mais de 500 km da fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador Aleksandr Avdeev.

"Um drone atingiu um prédio residencial. Dois adultos e seu filho (...) morreram. A filha do casal, de cinco anos, conseguiu sobreviver e foi hospitalizada com queimaduras", escreveu Avdeev nas redes sociais.

A mais de 1.000 km de distância, na cidade de Nikopol, no centro da Ucrânia, um drone russo atingiu um ônibus e matou pelo menos três pessoas, segundo a administração militar regional, que também citou 16 feridos.

"O inimigo destruiu um ônibus com um drone FPV em pleno centro de Nikopol (...) Não foi um disparo aleatório. Foi um ato de terror deliberado contra civis", denunciou no Telegram o comandante da administração militar da região de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Na mesma região, bombardeios russos mataram um menino de 11 anos e feriram três pessoas na localidade de Pokrovska, segundo o governador ucraniano, e outras duas pessoas morreram em um ataque russo em Pavlograd.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, Moscou lançou 110 drones contra o país durante a madrugada desta terça-feira e 77 foram neutralizados.

O Ministério da Defesa da Rússia, denunciado pela agência Tass, informou que as defesas aéreas de Moscou derrubaram 45 drones ucranianos durante a noite.

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