Ataques na Ucrânia e Rússia deixam quatro mortos, incluindo uma criança
Situada a 800 km da fronteira russa com a Ucrânia, a cidade de Syzran abriga, entre outras coisas, uma refinaria de petróleo
Bombardeios russos na Ucrânia deixaram dois mortos nesta quarta-feira (22), enquanto a Rússia relatou as mortes de uma mulher e de uma criança em um ataque ucraniano com drone em seu território.
Na Ucrânia, um homem morreu e outra pessoa ficou ferida em um ataque russo contra uma instalação de transporte no distrito de Zaporizhzhia, anunciou no Telegram o chefe da administração regional, Ivan Fedorov.
No distrito de Kharkiv, no noroeste do país, um civil de 66 anos morreu e outro homem de 69 ficou ferido em um ataque com drone contra um carro que circulava perto da localidade de Tsyrkuny, segundo as autoridades locais.
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Na Rússia, duas pessoas, uma mulher e uma criança, morreram em um ataque ucraniano com drone em Syzran, no sudoeste do país, anunciou o governador da região.
As duas vítimas "foram retiradas dos escombros" de um edifício, segundo o governador, que denunciou "mais um crime desumano contra a população civil".
Situada a 800 km da fronteira russa com a Ucrânia, a cidade de Syzran abriga, entre outras coisas, uma refinaria de petróleo.
Praticamente todos os dias, desde o início da invasão das forças da Rússia ao território da Ucrânia, em fevereiro de 2022, civis ucranianos morrem nos bombardeios russos. Em resposta, Kiev ataca território russo, o que também provoca vítimas civis.
Os esforços diplomáticos para acabar com o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial estão paralisados.
O papel de mediação dos Estados Unidos, que havia permitido vários ciclos de negociações entre Kiev e Moscou, foi suspenso com o início da guerra no Oriente Médio no fim de fevereiro.