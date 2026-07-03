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CONFLITO Ataques noturnos deixam quatro mortos na Ucrânia e dois na Rússia Os ataques aconteceram um dia após a maior ofensiva, com drones e mísseis, contra a capital ucraniana desde o início da ofensiva russa

Ataques russos contra a Ucrânia provocaram pelo menos quatro mortes na noite de quinta-feira, enquanto ataques ucranianos contra regiões fronteiriças russas deixaram dois mortos, segundo as autoridades dos dois países.

Os ataques aconteceram um dia após a maior ofensiva, com drones e mísseis, contra a capital ucraniana desde o início da ofensiva russa, que deixou pelo menos 30 mortos e mais de 90 feridos, segundo o balanço dos serviços de resgate ucranianos divulgado nesta sexta-feira.

Em Romny, na região de Sumy, norte da Ucrânia, um ataque com drone russo matou "duas mulheres, um idoso e uma menina que ainda não tinha completado dois anos", informou no Telegram o chefe da administração militar regional, Oleg Grigorov.

Três homens ficaram feridos no ataque, que atingiu um edifício residencial e provocou um incêndio, acrescentou Grigorov, que publicou uma foto que mostra um imóvel em chamas.

Em retaliação aos drones e mísseis russos, lançados de maneira quase diária desde o início da invasão em fevereiro de 2022, a Ucrânia multiplicou os ataques contra o território russo, direcionados especialmente contra refinarias e depósitos de petróleo na Rússia.

Um ataque contra a cidade de Belgorod, capital da região russa homônima, na fronteira com a Ucrânia, matou "uma moradora", informou no Telegram o prefeito Valentin Demidov.

O ataque atingiu, entre outros alvos, áreas de "infraestrutura civil" e provocou cortes de água e energia elétrica na cidade de mais de 300 mil habitantes, acrescentou.

Na região de Bryansk, um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira em ataques com drones ucranianos, segundo o governador regional interino, Iegor Kovalchuk.

A Rússia derrubou 155 drones ucranianos durante a noite de quinta-feira sobre suas regiões e a Crimeia anexada, segundo o Ministério da Defesa.

Kiev prometeu na quinta-feira responder golpe por golpe a Moscou, que anunciou a intenção de prosseguir com os ataques.

As negociações para uma solução diplomática do conflito permanecem estagnadas, após várias rodadas de conversações com mediação dos Estados Unidos que não conseguiram avanços substanciais.

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