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GUERRA

Ataques paquistaneses matam 12 pessoas no Afeganistão

Funcionário da província de Khost informou à AFP que um ataque a uma casa matou nove pessoas

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Bombardeio atingiu residências de civis em províncias do Afeganistão Bombardeio atingiu residências de civis em províncias do Afeganistão  - Foto: Magnific - imagem ilustrativa

Ataques paquistaneses mataram 12 pessoas no Afeganistão, perto da fronteira entre os dois países, informaram nesta quarta-feira (10) funcionários provinciais e do governo central.

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"O Exército paquistanês voltou a violar na noite de ontem o espaço aéreo do Afeganistão, e bombardeou residências de civis nas províncias de Kunar, Khost e Paktika. Como resultado desses ataques, morreram 11 crianças, uma mulher e um idoso", publicou no X o porta-voz do governo afegão.

Um funcionário da província de Khost informou à AFP que um ataque a uma casa matou nove pessoas, enquanto um morador da província de Paktika relatou que outro bombardeio deixou três mortos.

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