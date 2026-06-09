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GUERRA Ataques paquistaneses matam 12 pessoas no Afeganistão Funcionário da província de Khost informou à AFP que um ataque a uma casa matou nove pessoas

Ataques paquistaneses mataram 12 pessoas no Afeganistão, perto da fronteira entre os dois países, informaram nesta quarta-feira (10) funcionários provinciais e do governo central.

"O Exército paquistanês voltou a violar na noite de ontem o espaço aéreo do Afeganistão, e bombardeou residências de civis nas províncias de Kunar, Khost e Paktika. Como resultado desses ataques, morreram 11 crianças, uma mulher e um idoso", publicou no X o porta-voz do governo afegão.

Um funcionário da província de Khost informou à AFP que um ataque a uma casa matou nove pessoas, enquanto um morador da província de Paktika relatou que outro bombardeio deixou três mortos.

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