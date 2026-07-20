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Conflito Ataques recíprocos entre Ucrânia e Rússia deixam ao menos 14 mortos A Rússia intensificou seus bombardeios na Ucrânia, matando dezenas de pessoas em ataques com mísseis desde o início do mês, e Kiev intensificou os ataques em represália

Ataques ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod deixaram seis mortos nesta segunda-feira (20), informaram as autoridades locais, enquanto Kiev reportou oito óbitos após ataques russos.

A Rússia intensificou seus bombardeios na Ucrânia, matando dezenas de pessoas em ataques com mísseis desde o início do mês, e Kiev intensificou os ataques em represália.

Em Shebekino, na província fronteiriça russa de Belgorod, um drone ucraniano atingiu um ônibus de passageiros, informou nas redes sociais o governador interino, Alexander Shuvaev.

"Cinco civis inocentes, entre eles um menor, morreram como resultado deste ataque (...) Além disso, 23 civis ficaram feridos", afirmou. Um ataque posterior contra um lava-jato matou um homem, acrescentou Shuvaev.

Na Ucrânia, as autoridades disseram que ataques russos contra as cidades de Pavlograd e Kramatorsk deixaram dois mortos em cada uma, e outras quatro pessoas morreram nas regiões de Odessa e Zaporizhzhia, no sul.

Em Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas, segundo o chefe da administração regional, Oleksandr Ganja.

Em Kramatorsk, uma das duas últimas grandes cidades da região leste de Donetsk ainda sob controle ucraniano, bombardeios russos deixaram dois mortos e quatro feridos, informou a polícia regional via Telegram.

Enquanto isso, em Zaporizhzhia (sul), uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, segundo o dirigente regional, Ivan Fedorov.

Além disso, sete pessoas ficaram feridas em um ataque em Kherson (sul), de acordo com a administração regional.

Na madrugada desta segunda-feira, Moscou e seus arredores sofreram um grande ataque com drones ucranianos que deixou 10 feridos, incluindo três cidadãos chineses, e causou um incêndio em um importante complexo industrial.

O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo por "atentado" em decorrência desse "ataque maciço das forças ucranianas na região de Moscou".

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