guerra na ucrânia Ataques russos aos portos ucranianos destruíram 270 mil toneladas de grãos em um mês Nesta madrugada, exército russo atacou novamente o porto de Izmail, no Danúbio, que desemboca no Mar Negro

Os ataques russos aos portos ucranianos destruíram "270 mil toneladas de grãos" em um mês, disse o ministro ucraniano de Infraestrutura, Oleksander Kubrakov, nesta quarta-feira (23).

"No total, 270 mil toneladas de grãos foram destruídos durante o mês de ataques aos portos", disse o ministro no Facebook, referindo-se aos bombardeios que seguiram depois de a Rússia ter abandonado, em julho, um acordo que permitiu à Ucrânia exportar à sua produção agrícola, essencial para a segurança alimentar mundial.

Na madrugada de quarta-feira (23), o exército russo atacou novamente o porto de Izmail, no Danúbio, que desemboca no Mar Negro, onde as forças de Moscou têm forte presença.

“Um total de 13 mil toneladas de grãos foram destruídas no bombardeio”, lamentou Kubrakov.

“Vários terminais de grãos e depósitos privados foram danificados, assim como infraestruturas de transporte”, acrescentou o ministro.

