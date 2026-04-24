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CONFLITO Ataques russos contra cidade ucraniana de Odessa deixam 2 mortos 14 feridos Segundo levantamento realizado em fevereiro, quase 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos desde o começo da invasão russa

Ataques russos contra a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, provocaram duas mortes e deixaram 14 feridos, informaram nesta sexta-feira (24) os serviços de emergência.

"Prédios residenciais e infraestrutura civil foram alvos de ataques", indicaram as equipes de emergência em uma mensagem na plataforma Telegram, na qual acrescentam que um drone inimigo atingiu uma construção de dois andares.

A Ucrânia sofre bombardeios diários com drones e mísseis russos desde o início do conflito desencadeado por Moscou em fevereiro de 2022.

Os ataques provocaram quatro mortes na quinta-feira em Dnipro e outras regiões do país. Odessa, que é alvo frequente das bombas russas, registrou nove mortes em 16 de abril.

Segundo um relatório da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia (HRMMU), publicado no início de janeiro, quase 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

O ano de 2025 foi o mais letal depois de 2022, com mais de 2.500 civis mortos, de acordo com o relatório.

Os líderes europeus reunidos em uma cúpula no Chipre anunciaram na quinta-feira, ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a aprovação de um empréstimo de 90 bilhões de euros para Kiev, crucial para a defesa do país.

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