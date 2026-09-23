Ataques russos contra instalações civis na Ucrânia deixam dois mortos
Na capital Kiev, ataques de drones russos mataram um homem de 42 anos em um posto de gasolina
A Ucrânia acusou nesta quarta-feira (23) a Rússia de intensificar suas operações contra a infraestrutura de transporte civil, depois que ataques contra postos de gasolina, o transporte marítimo e ferrovias deixaram ao menos dois mortos.
Na capital Kiev, ataques de drones russos mataram um homem de 42 anos em um posto de gasolina. Outras sete pessoas ficaram feridas, segundo o prefeito Vitali Klitschko.
O diretor do serviço de ferrovias do país, Oleksandr Pertsovsky, informou que a rede ferroviária de Kiev estava "sob fogo" e pediu aos passageiros "máxima vigilância".
Kiev, com quase três milhões de habitantes, é alvo de ataques intensos com drones há vários dias.
O presidente Volodimir Zelensky acusa a Rússia de tentar "paralisar a economia e destruir a vida das pessoas".
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Na região de Odessa, no sul, um ataque russo atingiu um cargueiro com bandeira de Antígua e Barbuda e matou seu capitão ucraniano, informou o governador Oleg Kiper.
O ataque também visou diversas instalações e provocou vários incêndios em armazéns que estocam medicamentos e alimentos, afirmou o governador no Telegram.
A intensificação dos ataques russos neste ano provocou o bloqueio quase total das exportações ucranianas pelo Mar Negro, o que provocou graves prejuízos à economia do país.
Pelo menos 226 navios civis e comerciais foram atingidos no Mar Negro desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo a Câmara de Comércio Marítimo da Turquia, Imeak.
Quase 70% (163 ataques) aconteceram nos primeiros oito meses deste ano.