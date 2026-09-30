Ataques russos contra Kiev deixam dois mortos
Bombardeios aconteceram depois que a Força Aérea da Ucrânia advertiu sobre uma ameaça de projéteis balísticos e, posteriormente, informou que seguiam na direção da capital
Ataques russos contra Kiev provocaram as mortes de uma criança e de uma mulher e deixaram quatro pessoas feridas, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (30).
Jornalistas da AFP ouviram, durante a noite, várias explosões na capital ucraniana, que enfrenta ataques de Moscou quase diariamente.
Os bombardeios aconteceram depois que a Força Aérea da Ucrânia advertiu sobre uma ameaça de projéteis balísticos e, posteriormente, informou que seguiam na direção da capital.
"A região de Kiev sofreu mais um ataque inimigo com mísseis e drones", declarou o comandante da administração militar regional, Timur Tkachenko.
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O governo da capital informou no Telegram que "duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas".
Kiev é alvo cada vez mais frequente de drones e mísseis russos. O pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial começou em fevereiro de 2022.
Na noite de terça-feira, o chanceler alemão Friedrich Merz considerou que uma reunião excepcional entre os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da Rússia, que aconteceu no sábado à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, demonstrou que Moscou "não está nem um pouco interessada em negociações sérias" sobre a Ucrânia.