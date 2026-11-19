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Internacional Ataques russos contra Kiev deixam um morto e causam danos em duas embaixadas Uma pessoa morreu no fim de semana nas proximidades de Zaporizhzhia, no sul do país, segundo autoridades locais

Ataques com drones russos contra a capital da Ucrânia deixaram pelo menos um morto nesta quinta-feira (19) e provocaram danos às embaixadas dos Países Baixos e da Áustria, informaram as autoridades ucranianas.

Uma pessoa morreu no fim de semana nas proximidades de Zaporizhzhia, no sul do país, segundo autoridades locais.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia publicou imagens que mostram os vidros quebrados da fachada da embaixada austríaca em Kiev.

"A explosão ocorreu por volta das 16h30, durante o horário de funcionamento", contou a jornalistas Daniel Röthlin, encarregado de negócios da Áustria.

Cerca de dez pessoas estavam dentro da sede diplomática. "De repente, ouvimos a explosão, depois as sirenes e vimos a fumaça", declarou. Não houve registro de feridos, mas os vidros e os veículos sofreram danos, acrescentou o diplomata.

Da mesma forma, o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha, informou mais cedo que a embaixada dos Países Baixos havia sofrido alguns danos e ressaltou que não houve registro de vítimas.

O ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos, Tom Berendsen, confirmou o ocorrido.

Sybiha acrescentou, em comunicados separados, que os destroços dos drones haviam "caído no território do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia" e também na área da embaixada do Brasil.

A capital ucraniana está sob ataque desde as primeiras horas do dia, em meio a sucessivas ondas de drones russos.

Jornalistas da AFP presentes no centro de Kiev ouviram disparos da defesa antiaérea, além de fortes explosões.

Os ataques deixaram pelo menos um morto e quatro feridos, segundo o primeiro-ministro Serhii Koretskyi.

Os bombardeios ocorreram enquanto China, Estados Unidos e Rússia adotavam uma "declaração de paz" durante uma cúpula sem precedentes entre os presidentes dos três países, quase cinco anos após o início do conflito na Ucrânia.

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