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GUERRA NA UCRÂNIA Ataques russos deixam centenas de milhares de pessoas sem eletricidade na Ucrânia Ucrânia se prepara para um novo e rigoroso inverno de guerra, enquanto a Rússia intensifica os bombardeios aéreos diários

Os ataques russos contra a infraestrutura energética da Ucrânia deixaram centenas de milhares de residências sem eletricidade nas regiões de Dnipropetrovsk e Kharkiv, informaram autoridades e uma empresa de energia neste domingo (8).

A Ucrânia se prepara para um novo e rigoroso inverno de guerra, enquanto a Rússia intensifica os bombardeios aéreos diários, lançando drones e mísseis contra a rede elétrica.

Na região central de Dnipropetrovsk, "mais de 600.000 habitantes ficaram sem luz", informou a companhia elétrica DTEK no Telegram, após um "ataque noturno que danificou instalações energéticas importantes".

A empresa indicou que estava trabalhando para restabelecer o fornecimento, mas que a tarefa estava sendo "complicada por ataques repetidos".

Em outro ataque, um drone russo atingiu "uma instalação de infraestrutura crítica" na região de Kharkiv, no nordeste do país, informou o prefeito da cidade de Zlatopil, Mykola Baksheyev, nas redes sociais.

"Quase 250.000 consumidores na região de Kharkiv ficaram sem eletricidade", disse Baksheyev.

Os trabalhos de reparo estavam em andamento, mas "ainda não se sabe o prazo exato para o restabelecimento do fornecimento de energia", acrescentou.

O presidente Volodimir Zelensky disse que os ataques ocorridos durante a noite provocaram "cortes de energia generalizados em todo o país", incluindo áreas onde centenas de edifícios residenciais ficaram sem aquecimento, em um momento em que as temperaturas na Ucrânia já rondavam o ponto de congelamento.

Ele também afirmou que a Rússia lançou um drone contra uma localidade na região de Zaporizhzhia, o mesmo local onde, na segunda-feira, Moscou bombardeou um centro de distribuição de ajuda, em um dos ataques mais letais da guerra.

O número de mortos subiu para 55, informou Zelensky. O balanço anterior, divulgado pelos serviços de emergência, era de 50 mortos.

"Esta manhã, os russos atacaram Komyshuvakha com um drone FPV; no local, as operações de resgate de emergência estão em andamento há sete dias... Infelizmente, ainda pode haver mais pessoas sob os escombros", disse Zelensky.

Os ataques ocorreram um dia depois de o Ministério da Energia da Ucrânia informar sobre uma ofensiva em larga escala contra instalações energéticas, que deixou moradores de cinco regiões sem energia e dificultou significativamente a transmissão de eletricidade em Kiev.

Zelensky acusou a Rússia de intensificar seus ataques para pressionar Kiev nas negociações trilaterais mediadas pelos Estados Unidos, previstas para terça e quarta-feira em Abu Dhabi.

A Rússia tem bombardeado a rede elétrica e a infraestrutura energética da Ucrânia ao longo de toda a sua invasão, que já dura quatro anos e meio, e Kiev entra agora em mais um inverno de guerra.

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