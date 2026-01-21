A- A+

CONFLITO Ataques russos deixam dois mortos na Ucrânia; drones ucranianos ferem 11 na Rússia Mísseis e drones também danificaram prédios na região

Ataques russos durante a noite mataram duas pessoas na Ucrânia, enquanto drones ucranianos feriram outras 11 nos arredores da cidade russa de Krasnodar, anunciaram as autoridades regionais.

"Um homem de 77 anos e uma mulher de 72 anos morreram. Uma mulher de 53 anos ficou ferida", disse Oleksandr Ganzha, chefe da administração militar regional da região ucraniana de Kryvyi Rih, em um comunicado publicado no Telegram.

Segundo Ganzha, o ataque com mísseis e drones também danificou vários prédios.

Enquanto isso, os arredores de Krasnodar foram alvo de um ataque com drones ucranianos.

O "ataque inimigo" causou um incêndio "em um prédio residencial e em um estacionamento" no distrito de Takhtamukai, ao sul de Krasnodar, disse Murat Kumpilov, líder da República de Adicea, no Telegram.

"Segundo as últimas informações, onze pessoas ficaram feridas, nove das quais foram hospitalizadas, incluindo duas crianças", acrescentou, afirmando que não houve mortes.

A região sul de Krasnodar, localizada perto do Mar Negro e do Mar de Azov, é alvo frequente de ataques ucranianos.

O Ministério da Defesa russo anunciou que "destruiu" 75 drones ucranianos na noite de terça-feira, incluindo 45 na região de Krasnodar.

