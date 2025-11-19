A- A+

CONFLITO Ataques russos matam nove pessoas na região oeste da Ucrânia Outras 36 pessoas ficaram feridas na região de Kharkiv, leste do país

Ataques executados pelas tropas russas durante a noite mataram nove pessoas na cidade de Ternopil, região oeste da Ucrânia, e deixaram todo o país sob alerta aéreo, informaram nesta quarta-feira (19) as autoridades.

"Em Ternopil, vários edifícios residenciais foram atingidos. Até o momento, sabemos que dezenas de pessoas ficaram feridas e, infelizmente, nove faleceram", informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

Outros ataques russos com drones também deixaram pelo menos 36 feridos na região de Kharkiv, no leste do país, segundo as autoridades.

Bombardeios de Moscou durante as duas noites anteriores contra a mesma região provocaram pelo menos quatro óbitos, incluindo uma adolescente de 17 anos.

A polícia relatou um "ataque em larga escala" contra dois distritos da cidade de Kharkiv, a capital da região homônima, que provocou danos em "mais de dez edifícios residenciais".

As forças de segurança registraram "36 feridos, incluindo crianças", na região.

O governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov, denunciou que as forças russas lançaram 19 drones contra a cidade próxima da fronteira, a segunda mais populosa do país antes da invasão iniciada por Moscou em fevereiro de 2022.

"Um edifício de nove andares foi atingido e sofreu um incêndio", disse.

Na manhã de quarta-feira, toda a Ucrânia se encontrava em estado de alerta aéreo. As autoridades de várias cidades do oeste do país pediram aos moradores que adotem medidas de precaução.

Os ataques aconteceram no momento em que Zelensky faz uma viagem europeia para tentar mobilizar apoio ao país.

A Rússia intensificou nos últimos meses os ataques diários com drones e mísseis contra a infraestrutura energética da Ucrânia, o que provoca o temor de um inverno (hemisfério norte) rigoroso.

