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Conflito Ataques russos mataram seis pessoas na Ucrânia O impacto de um drone russo provocou o incêndio de um cargueiro no Mar Negro e deixou pelo menos um morto, anunciou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba

Bombardeios russos no sul e no nordeste da Ucrânia deixaram pelo menos seis mortos, incluindo três membros de uma família, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (22).

Na localidade de Znob-Novgorodskoye, na região de Sumy (nordeste), um drone russo atingiu a casa de uma “família numerosa”, informou o Ministério Público Ucraniano.

Um menino de 13 anos, seu pai de 36 e sua avó de 73 morreram no ataque. A mãe do menino, de 31 anos, seu irmão de 10 e sua irmã de 13 ficaram feridos.

Na cidade de Zaporizhzhia, uma mulher morreu depois de ficar presa em uma casa incendiada por um ataque de um drone russo, anunciou no Telegram o comandante da administração militar da região, Ivan Fedorov.

Em Odessa (sul), um ataque com um “míssil balístico Iskander” no domingo contra uma instalação agrícola deixou um morto, indicou o chefe militar da região, Oleg Kiper.

O impacto de um drone russo provocou o incêndio de um cargueiro no Mar Negro e deixou pelo menos um morto, anunciou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba.

“Um ataque com drone provocou o incêndio de um navio com bandeira do Panamá. Um membro da tripulação morreu: um cozinheiro de 58 anos, de nacionalidade egípcia”, escreveu Kuleba no Telegram. Oito marinheiros foram resgatados.

A Rússia bombardeia a Ucrânia diariamente desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Recentemente, Kiev intensificou os próprios ataques contra o território russo.

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