Ataques russos na Ucrânia deixam cinco mortos
Na capital regional, Kharkiv, os bombardeios deixaram pelo menos 15 feridos, acrescentou
Pelo menos cinco pessoas morreram e quase 40 morreram nesta terça-feira (9) em bombardeios russos contra as regiões de Kharkiv e Zaporizhzhia, no nordeste e sul da Ucrânia, informaram as autoridades.
Na localidade de Chuguiv, um "ataque inimigo" matou uma mulher de 22 anos e dois homens de 56 e 70 anos, segundo um balanço divulgado no Telegram pelo governador militar da região, Oleg Syniehubov.
Na capital regional, Kharkiv, os bombardeios deixaram pelo menos 15 feridos, acrescentou.
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Na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, duas pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um bombardeio russo, publicou no Telegram o Serviço de Situações de Emergência.
Os bombardeios russos provocam quase diariamente mortos e feridos em áreas residenciais da Ucrânia. Kiev responde com ataques frequentes contra alvos em área ocupada, mas também em território russo.
Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, ao menos 15.850 morreram civis e 44.800 ficaram feridos no país, segundo o balanço divulgado pela ONU em abril.