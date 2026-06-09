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Conflito

Ataques russos na Ucrânia deixam cinco mortos

Na capital regional, Kharkiv, os bombardeios deixaram pelo menos 15 feridos, acrescentou

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Esta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia em 9 de junho de 2026, mostra fumaça saindo de um prédio danificado após um incêndio que deflagrou na sequência de ataques russos na região de KharkivEsta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia em 9 de junho de 2026, mostra fumaça saindo de um prédio danificado após um incêndio que deflagrou na sequência de ataques russos na região de Kharkiv - Foto: Divulgação / Serviço De Emergência Do Estado Da Ucrânia / AFP

Pelo menos cinco pessoas morreram e quase 40 morreram nesta terça-feira (9) em bombardeios russos contra as regiões de Kharkiv e Zaporizhzhia, no nordeste e sul da Ucrânia, informaram as autoridades.

Na localidade de Chuguiv, um "ataque inimigo" matou uma mulher de 22 anos e dois homens de 56 e 70 anos, segundo um balanço divulgado no Telegram pelo governador militar da região, Oleg Syniehubov.

Na capital regional, Kharkiv, os bombardeios deixaram pelo menos 15 feridos, acrescentou.

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Na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, duas pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um bombardeio russo, publicou no Telegram o Serviço de Situações de Emergência.

Os bombardeios russos provocam quase diariamente mortos e feridos em áreas residenciais da Ucrânia. Kiev responde com ataques frequentes contra alvos em área ocupada, mas também em território russo.

Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, ao menos 15.850 morreram civis e 44.800 ficaram feridos no país, segundo o balanço divulgado pela ONU em abril.

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