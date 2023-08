A- A+

MUNDO Ataques russos no Danúbio atingiram 40 mil toneladas de grãos Ministro acrescentou que os cereais eram destinados a países africanos, China e Israel

Os ataques russos desta quarta-feira (2) contra infraestruturas portuárias ucranianas no Danúbio "danificaram" quase 40 mil toneladas de grãos destinados à exportação, anunciou o ministro de Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov.

"Os russos atacaram armazéns e silos de grãos, danificando assim quase 40 mil toneladas de grãos", disse Kubrakov no Telegram.

O ministro acrescentou que os cereais eram destinados a países africanos, China e Israel e acusou a Rússia de usar drones iranianos no ataque.

"Estes são os mesmos portos que se tornaram a base da segurança alimentar mundial atualmente", disse ele.

Desde que a Rússia suspendeu o histórico acordo de grãos ucranianos em julho, Moscou intensificou os ataques a instalações para exportação no Mar Negro.

O acordo permitiu que cerca de 33 milhões de toneladas de cereais e oleaginosas deixassem os portos ucranianos de forma segura, constatando os temores de uma escassez mundial de alimentos.

Com a rota pelo Mar Negro bloqueada, os portos fluviais de Izmail e Reni, no Rio Danúbio, se sobreviveram para as exportações.

