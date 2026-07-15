A- A+

Conflito Ataques russos permitem seis mortos na Ucrânia Em Sumy, três pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo um adolescente de 16 anos, ao serem atingidos por bombas russas, informou no Telegram Oleg Grigorov, governador da região fronteiriça com o país russo

Ataques russos mataram seis pessoas e feriram 20 na localidade de Sumy, no norte da Ucrânia, e em Odessa, uma cidade portuária no sul do país, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (15).

Mais de quatro anos após o início da invasão russa, os dois lados prosseguem com os ataques diários, que provocam um número cada vez maior de vítimas civis. Segundo a ONU, junho de 2026 foi o mês mais violento para os civis na Ucrânia desde abril de 2022.

Em Sumy, três pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo um adolescente de 16 anos, ao serem atingidos por bombas russas, informou no Telegram Oleg Grigorov, governador da região fronteiriça com a Rússia.

A região de Odessa foi alvo de mísseis e drones russos pelo quinto dia consecutivo, com um balanço de três mortos e o mesmo número de feridos, anunciou no Telegram o governador regional, Oleg Kiper. Um depósito, um gasoduto e um edifício sofreram danos, explicados.

Um total de 122 drones de ataque, dos quais 101 foram derrubados, e dois ataques russos atacaram a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana em seu boletim diário.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o Exército bombardeou os portos de Odessa, Chornomorsk e Dnipro, "utilizados para abastecer as Forças Armadas Ucranianas".

Também afirmou que bombardeou depósitos de combustíveis, fábricas de drones e navios de reabastecimento militar.

As forças de Kiev intensificaram nos últimos dias os bombardeios contra navios de carga no Mar de Azov, uma zona marítima importante para o transporte de produtos agrícolas russos vendidos no exterior e para o abastecimento da Crimeia anexa.

Veja também