Ataques russos provocam cortes elétricos em toda a Ucrânia

Os ataques russos contra a infraestrutura energética da Ucrânia obrigaram a realizar cortes emergenciais de eletricidade em grande parte do país nesta quarta-feira (15), segundo informou o operador da rede elétrica.

Na noite de terça-feira, já haviam sido implementados cortes em oito dos 24 oblasts (regiões administrativas) da Ucrânia, e nesta quarta a situação piorou.

"Devido à situação complexa no sistema energético da Ucrânia, foram implementados cortes de eletricidade de emergência em todas as regiões", exceto na de Donetsk (leste), onde se concentram os combates, anunciou o operador Ukrenergo no Telegram.

"Estão sendo realizados trabalhos de restauração de emergência em todas as regiões afetadas pelos bombardeios", acrescentou o operador nacional da rede de alta tensão, pedindo aos habitantes que usem a eletricidade disponível "com moderação".

Por sua vez, o operador privado DTEK, que gera e distribui energia, também anunciou cortes de eletricidade em vários oblasts, incluindo Lviv (oeste), Odessa (sul) e na capital, Kiev, além da região metropolitana.

A Rússia multiplicou nas últimas semanas os ataques contra as infraestruturas energéticas e a rede ferroviária ucranianas com a aproximação do inverno, gerando temores de uma campanha que, como em anos anteriores, poderia mergulhar milhões de pessoas na escuridão e no frio.

Na semana passada, já haviam ocorrido cortes de eletricidade em toda a Ucrânia, afetando durante várias horas parte da capital.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou Moscou de querer "semear o caos" entre a população com esses bombardeios, que também prejudicaram o setor de gás ucraniano.

Por sua vez, a Ucrânia tem atacado regularmente com drones refinarias de petróleo e oleodutos em território russo, uma estratégia que provocou um aumento nos preços dos combustíveis naquele país desde o verão boreal.

O Exército ucraniano também atacou recentemente uma usina elétrica no oblast russo fronteiriço de Belgorod, provocando cortes de eletricidade na área.

