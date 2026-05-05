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Conflito

Ataques russos provocaram cinco mortes na Ucrânia

Na região central de Poltava, um ataque com drones e mísseis russos deixou quatro mortos e 31 feridos, informou um funcionário do governo local

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Tetiana Dzhafarova / AFP

Os ataques russos em duas regiões da Ucrânia deixaram pelo menos cinco mortos, incluindo socorristas, e quantidades de feridos, informaram as autoridades locais nesta terça-feira.

Na região central de Poltava, um ataque com drones e mísseis russos deixou quatro mortos e 31 feridos, informou um funcionário do governo local. Na região de Kharkiv, uma pessoa morreu e duas feridas, segundo a Procuradoria.

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou o "cinismo absoluto" da Rússia por lançar ataques mortais contra seu país ao mesmo tempo que busca uma trégua para celebrar o desfile pelo Dia da Vitória, em 9 de maio, em Moscou.

"É cinismo absoluto pedir um cessar-fogo para organizar celebrações propagandísticas enquanto lança ataques todos os dias com mísseis e drones", declarou Zelensky após os ataques noturnos russos.

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