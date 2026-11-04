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Conflito Ataques ucranianos deixam a Crimeia sem energia elétrica, afirma Rússia Ministério da energia não especificou quantos imóveis foram afetados

As autoridades russas informaram, nesta quarta-feira (4), que estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na Crimeia, após ataques ucranianos que deixaram a península, anexada por Moscou em 2014, no escuro.

A Crimeia é alvo frequente de ataques aéreos ucranianos, que Kiev considera represálias pela ofensiva de Moscou na Ucrânia.

O Ministério da Energia russo afirmou que a Ucrânia "executou ataques contra instalações de infraestrutura energética" durante a noite, o que deixou os moradores da Crimeia, onde vivem mais de 2,5 milhões de pessoas, sem energia elétrica.

O ministério não especificou quantos imóveis foram afetados.

"Para enfrentar o mais rápido possível as consequências do ataque e restabelecer gradualmente o fornecimento de eletricidade, foram implementados programas de cortes temporários de energia", informou o ministério no Telegram.

No mês passado, um ataque similar provocou cortes de água e luz na península, segundo as autoridades instauradas por Moscou.

Por sua vez, a Ucrânia denuncia os bombardeios russos contra sua rede de energia, que deixam sem eletricidade habitantes de todo o país enquanto as temperaturas caem com a aproximação do inverno.

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