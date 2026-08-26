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Conflito Ataques ucranianos deixam dois mortos e provocam incêndio na Rússia Na região de Lipetsk, perto de Tambov, um drone "colidiu e provocou um incêndio em uma casa", informou o governador Igor Artamonov

Duas pessoas morreram após as investiduras de um drone ucraniano contra uma casa no sudoeste da Rússia, enquanto outro ataque contra um depósito da gigante do comércio eletrônico Wildberries provocou um incêndio, informaram as autoridades nesta quarta-feira (26).

A Wildberries, maior rede de varejo online da Rússia, é alvo habitual de Kiev, que alega que a empresa fornece componentes ao Exército Russo.

O incêndio afetou um centro logístico da Wildberries em Kotovsk, na região de Tambov, quase 500 quilômetros ao sudeste de Moscou, durante a madrugada de quarta-feira(26), informou o governador regional, Yevgeni Pervichov.

Ele afirmou que o incêndio atingiu uma área de mais de 100.000 metros quadrados. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a magnitude das chamas. Além dos Wildberries, as forças ucranianas também atacaram seu concorrente Ozon.

Na região de Lipetsk, perto de Tambov, um drone “colidiu e provocou um incêndio em uma casa”, informou o governador Igor Artamonov. “Infelizmente, duas pessoas morreram: um homem e um menor de 14 anos”, disse.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que os sistemas de defesa aérea “interceptaram e destruíram” 426 drones ucranianos durante a noite.

Quatro anos e meio após o início da ofensiva em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, os ataques nos dois lados da linha de frente se intensificaram nos últimos meses, o que provocou um número cada vez maior de vítimas civis.

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