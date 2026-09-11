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Conflito Ataques ucranianos deixam dois mortos na Rússia, que derrubou 777 drones Na região de Volgogrado (sul), duas pessoas foram hospitalizadas após um ataque com mísseis ucranianos contra um prédio residencial, indicou o governador regional, Andrei Bocharov, em um comunicado

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que ataques aéreos ucranianos contra o país deixaram dois mortos, mas informou que derrubou 777 drones em 15 regiões e na Crimeia anexada.

"Durante a noite passada (...) os sistemas de defesa antiaérea interceptaram e destruíram 777 drones aéreos ucranianos", informou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

Na região de Tula, a quase 200 km ao sul de Moscou, "infelizmente, duas pessoas morreram" em ataques com drones, escreveu no Telegram o governador regional, Dmitri Miliaev. Três pessoas ficaram feridas.

Na região de Volgogrado (sul), duas pessoas foram hospitalizadas após um ataque com mísseis ucranianos contra um prédio residencial, indicou o governador regional, Andrei Bocharov, em um comunicado.

Rússia e Ucrânia efetuam ataques de longo alcance há vários meses, direcionados com cada vez mais frequência contra alvos civis, como fábricas, refinarias, depósitos, infraestruturas portuárias e navios.

Os ataques provocam um número crescente de vítimas civis.

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