A- A+

Conflito Ataques ucranianos na Rússia e na Crimeia deixam seis mortos Ofensiva também deixou 13 feridos, incluindo crianças, declarou o governador regional, Veniamin Kondratiev, que lamentou a "tragédia"

Ataques ucranianos provocaram seis mortes e deixaram vários feridos na península da Crimeia, anexada pela Rússia, e na região russa de Krasnodar (sul), dois destinos muito populares no verão, informaram as autoridades russas nesta segunda-feira (3).

"O inimigo executou um novo ataque noturno contra a República da Crimeia. Infelizmente, há vítimas: três civis morreram e há feridos", afirmou no Telegram o chefe das autoridades locais designadas por Moscou, Sergei Aksionov.

Outras três pessoas morreram na queda de destroços de um drone numa localidade da região de Krasnodar, vizinha da Crimeia, no sul da Rússia.

O ataque também deixou 13 feridos, incluindo crianças, declarou o governador regional, Veniamin Kondratiev, que lamentou a “tragédia”.

Segundo o governador, uma ataque atingiu infraestruturas civis.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, os ataques se intensificaram nos últimos meses em dois lados da linha de frente, provocando um número crescente de vítimas civis.

Veja também