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Guerra Rússia e Ucrânia

Ataques violentos deixam quatro mortos na Ucrânia

Alerta, decretado em quase todas as regiões do país foi suspenso de maneira progressiva durante a manhã

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Bombeiros combatem um incêndio em um prédio de apartamentos após um ataque aéreo russo em Zaporizhzhia, na madrugada de 24 de março de 2026Bombeiros combatem um incêndio em um prédio de apartamentos após um ataque aéreo russo em Zaporizhzhia, na madrugada de 24 de março de 2026 - Foto: Darya Nazarova / AFP

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira (24) em ataques violentos contra várias regiões da Ucrânia, onde praticamente todo o território ficou sob alerta aéreo, informaram as autoridades.

O alerta, decretado em quase todas as regiões do país, exceto na região sul de Odessa, foi suspenso de maneira progressiva durante a manhã.

Yaroslav Shanko, comandante da administração militar da cidade de Kherson, disse que os ataques violentos "mataram um civil em sua própria casa", no distrito de Tsentralni.

Em Poltava, o governador regional, Vitali Diakivnich, informou no Telegram que duas pessoas morreram e 11 feridas em um ataque, que provocaram incêndios e danos em danos residenciais e em um hotel.

Em Zaporizhzhia, o administrador regional, Ivan Fedorov, anunciou um “ataque em larga escala coordenado de mísseis e drones” russos.

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Uma pessoa morreu e cinco feridas em Zaporizhzhia, segundo o Serviço Estatal de Emergências.

As forças russas atacaram dois distritos da região de Dnipropetrovsk “mais de 20 vezes com drones e metálicos”, indicou Oleksandr Ganzha, comandante da administração militar regional.

Ele afirmou que “uma mulher de 76 anos ficou ferida” e foi hospitalizada em estado estável.

Em seu discurso diário na noite de segunda-feira, o presidente Volodimir Zelensky alertou sobre a possibilidade de um “ataque em larga escala” russo.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira que seus sistemas de defesa aérea “interceptaram e destruíram 55 drones ucranianos de asa fixa” durante a noite nas regiões de Kursk, Belgorod, Bryansk, Kaluga, Tula, Lipetsk, Crimeia e Moscou.

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