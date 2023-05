A- A+

TRANSTORNO Até 180 orgasmos por dia: a cruel realidade de viver com o "distúrbio do clímax espontâneo" Condição é marcada por sintomas de excitação que ocorrem sem nenhum estímulo sexual e causam constrangimento e até dor

Ter um orgasmo é o objetivo da maioria das pessoas durante a relação sexual. Mas chegar ao clímax várias vezes ao dia mesmo sem estar praticando ou pensando em sexo pode ser constrangedor e até doloroso. Essa condição é chamada de transtorno de excitação genital persistente.

Não se sabe ao certo quantas pessoas enfrentam este problema, mas pesquisadores estimam que o número pode abranger cerca de 1% da população mundial. Muitas pessoas que têm esta condição não falam sobre o assunto nem procuram ajuda médica.

Quem tem transtorno de excitação genital persistente apresenta sintomas de excitação genital, incluindo sensibilidade em seus órgãos genitais, sensações de excitação genital – como formigamento, latejamento, sensação à beira do orgasmo, inchaço, lubrificação, sem sentimentos correspondentes de desejo sexual.

Esses sintomas de excitação também duram por um período prolongado de tempo: por horas, dias ou estão sempre presentes. Eles geralmente não desaparecem com um ou dois orgasmos e são descritos como angustiantes, indesejados e às vezes dolorosos.

O americano Dale Decker relatou ao tabloide britânico Daily Mail que já experimentou cerca de 100 orgasmos por dia, nenhum deles agradável. Ele relata que a condição surgiu em 2012 após uma lesão nas costas que o deixou com danos no nervo pélvico.

Por causa da condição, Decker evita sair de casa para evitar passar por situações constrangedoras. Excitações involuntárias podem ocorrer em qualquer lugar.

"Aconteceu comigo no supermercado e quando acabou havia cerca de 150 pessoas olhando diretamente para mim. Por que eu sairia de casa quando algo assim pode acontecer?", diz o homem.

Além de prejudicar a vida social e até financeira de Decker, a condição atrapalha também seu casamento. De acordo com sua esposa, a condição obrigou o casal a dormir em camas diferentes às vezes, e eles "não fazem coisas que marido e mulher deveriam fazer".

Apesar de ser possível em homens, o transtorno de excitação genital persistente é mais comum em mulheres. A causa ainda é desconhecida, mas um estudo publicado na Journal of Sexual Medicine apontou uma possível relação do distúrbio com a presença de um cistos de Tarlov (cistos perineurais) — bolsas cheias de líquido causadas por trauma ou lesão normalmente encontradas na parte inferior da coluna.

O trabalho descobriu que mais de 66% das mulheres que demonstraram sintomas do transtorno também tinham um cisto de Tarlov.

